У Франції новорічна ніч минула загалом мирно, понад 200 арештованих

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен назвав ситуацію під час новорічної ночі 2023-2024 років "загалом мирною" попри те, що у святкуваннях узяло участь більше людей, ніж торік.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У короткому дописі голова французького МВС подякував силам правопорядку, "мобілізованим для забезпечення нашої безпеки".

"Основні святкування пройшли мирно, особливо в Парижі, де зібрався понад мільйон людей. Станом на 1:30 ночі було заарештовано 211 людей", – додав він.

Cette nuit encore aux côtés des forces de l’ordre mobilisées pour notre sécurité. Merci à elles pour leur engagement. De grandes festivités se sont déroulés dans le calme, notamment à Paris, où plus d’un million de personnes étaient rassemblées. À 1h30, 211 individus ont été… pic.twitter.com/GdwGvAXdg6 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2024

Як пише AFP, у штаб-квартири паризької поліції Дарманен повідомив журналістам, що в містах Бордо й Нім відбулися "незначні сутички", але "все відбувається настільки спокійно, наскільки можливо".

"(Ситуація) спокійніша, ніж минулого року, але людей набагато більше", – додав він.

🚨🇫🇷FLASH – Des policiers sont attaqués par des jeunes équipés de mortiers d’artifice à Bordeaux. Situation chaotique en cours. (témoins) pic.twitter.com/mwhmScFRoN — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 31, 2023

Перед новорічними святкуваннями у Франції заявляли про "дуже високу терористичну загрозу" й залучили понад 90 тисяч поліцейських і жандармів, а також п’ять тисяч військових для забезпечення безпеки.