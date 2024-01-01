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У Франції новорічна ніч минула загалом мирно, понад 200 арештованих

Понеділок, 1 січня 2024, 09:16

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен назвав ситуацію під час новорічної ночі 2023-2024 років "загалом мирною" попри те, що у святкуваннях узяло участь більше людей, ніж торік.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У короткому дописі голова французького МВС подякував силам правопорядку, "мобілізованим для забезпечення нашої безпеки".

"Основні святкування пройшли мирно, особливо в Парижі, де зібрався понад мільйон людей. Станом на 1:30 ночі було заарештовано 211 людей", – додав він.

Як пише AFP, у штаб-квартири паризької поліції Дарманен повідомив журналістам, що в містах Бордо й Нім відбулися "незначні сутички", але "все відбувається настільки спокійно, наскільки можливо".

"(Ситуація) спокійніша, ніж минулого року, але людей набагато більше", – додав він.

Перед новорічними святкуваннями у Франції заявляли про "дуже високу терористичну загрозу" й залучили понад 90 тисяч поліцейських і жандармів, а також п’ять тисяч військових для забезпечення безпеки.

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Франція