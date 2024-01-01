Во Франции новогодняя ночь прошла в целом мирно, более 200 арестованных

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал ситуацию во время новогодней ночи 2023-2024 годов "в целом мирной", несмотря на то, что в празднованиях приняло участие больше людей, чем в прошлом году.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В короткой заметке глава французского МВД поблагодарил силы правопорядка, "мобилизованные для обеспечения нашей безопасности".

"Основные празднования прошли мирно, особенно в Париже, где собралось более миллиона человек. По состоянию на 1:30 ночи были арестованы 211 человек", – добавил он.

Cette nuit encore aux côtés des forces de l’ordre mobilisées pour notre sécurité. Merci à elles pour leur engagement. De grandes festivités se sont déroulés dans le calme, notamment à Paris, où plus d’un million de personnes étaient rassemblées. À 1h30, 211 individus ont été… pic.twitter.com/GdwGvAXdg6 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2024

Как пишет AFP, в штаб-квартире парижской полиции Дарманен сообщил журналистам, что в городах Бордо и Ним произошли "незначительные столкновения", но "все происходит настолько спокойно, насколько возможно".

"(Ситуация) спокойнее, чем в прошлом году, но людей гораздо больше", – добавил он.

🚨🇫🇷FLASH – Des policiers sont attaqués par des jeunes équipés de mortiers d’artifice à Bordeaux. Situation chaotique en cours. (témoins) pic.twitter.com/mwhmScFRoN — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 31, 2023

Перед новогодними празднованиями во Франции заявляли об "очень высокой террористической угрозе" и привлекли более 90 тысяч полицейских и жандармов, а также пять тысяч военных для обеспечения безопасности.