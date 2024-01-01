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Во Франции новогодняя ночь прошла в целом мирно, более 200 арестованных

Понедельник, 1 января 2024, 09:16

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал ситуацию во время новогодней ночи 2023-2024 годов "в целом мирной", несмотря на то, что в празднованиях приняло участие больше людей, чем в прошлом году.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В короткой заметке глава французского МВД поблагодарил силы правопорядка, "мобилизованные для обеспечения нашей безопасности".

"Основные празднования прошли мирно, особенно в Париже, где собралось более миллиона человек. По состоянию на 1:30 ночи были арестованы 211 человек", – добавил он.

Как пишет AFP, в штаб-квартире парижской полиции Дарманен сообщил журналистам, что в городах Бордо и Ним произошли "незначительные столкновения", но "все происходит настолько спокойно, насколько возможно".

"(Ситуация) спокойнее, чем в прошлом году, но людей гораздо больше", – добавил он.

Перед новогодними празднованиями во Франции заявляли об "очень высокой террористической угрозе" и привлекли более 90 тысяч полицейских и жандармов, а также пять тысяч военных для обеспечения безопасности.

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Франция