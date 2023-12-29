Франція залучить 90 тисяч правоохоронців до забезпечення безпеки на Новий рік

У Франції заявили про "дуже високу терористичну загрозу" і тому мобілізують понад 90 тисяч поліцейських і жандармів, а також п’ять тисяч військових для забезпечення безпеки на Новий рік.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, якого цитує Le Figaro.

За його словами, лише Париж охоронятимуть шість тисяч правоохоронців.

Дарманен додав, що "в умовах дуже високої терористичної загрози" в операції братимуть участь 73 мобільних підрозділи, зокрема, бійці елітної Восьмої роти республіканської безпеки (CRS 8), а також гелікоптери.

Раніше повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.

Перед цим стало відомо, що в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.