Зеленський зустрівся з Макроном та відзначив його орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський 13 липня у Парижі провів зустріч з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про результати глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, вони скоординували позиції та обговорили пріоритети перед засіданням "антибалістичної коаліції" та "коаліції рішучих", а також двосторонню співпрацю.

фото з соцмережі Х зеленського

"Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента, справжнього друга України, орденом Свободи", – відзначив Зеленський.

За словами президента, вони детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак.

"Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю!" – написав Зеленський.

Нагадаємо, засновниками "антибалістичної коаліції", перша зустріч якої відбувається 13 липня у Парижі, стали десять держав: Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Данія.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 липня у Парижі на зустрічі країн "коаліції рішучих" обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зустріч коаліції щодо виробництва антибалістики у Європі.