Невизнана Нагірно-Карабаська республіка формально припинила існування

Невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припинила своє існування з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це відбулось відповідно до підписаного у вересні наказу тогочасного так званого президента невизнаної республіки Самвела Шахраманяна.

Шахраманян підписав указ про розпуск усіх державних установ до 1 січня 2024 року – з цього дня самопроголошена республіка офіційно припиняє своє існування, йшлося в указі.

Відповідний указ вийшов після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня, у результаті якої Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Хоча президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв гарантувати права та безпеку етнічних вірмен, десятиліття недовіри, воєн, взаємної ненависті та насильства викликали у багатьох жителів Нагірного Карабаху скептичне ставлення до можливості мирної реінтеграції регіону.

У результаті з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен.

"ЄвроПравда" детально розповідала про події у регіоні у статті "Третя карабаська".