Непризнанная Нагорно-Карабахская республика формально прекратила существование

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекратила свое существование с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это произошло в соответствии с подписанным в сентябре приказом тогдашнего так называемого президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна.

Шахраманян подписал указ о роспуске всех государственных учреждений до 1 января 2024 года – с этого дня самопровозглашенная республика официально прекращает свое существование, говорилось в указе.

Соответствующий указ вышел после молниеносной однодневной военной операции Баку, начатой 19 сентября, в результате которой Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантировать права и безопасность этнических армян, десятилетия недоверия, войн, взаимной ненависти и насилия вызвали у многих жителей Нагорного Карабаха скептическое отношение к возможности мирной реинтеграции региона.

В результате из Карабаха в Армению выехали более 100 тысяч этнических армян.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о событиях в регионе в статье "Третья карабахская".