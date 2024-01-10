У Латвії планують облаштувати бомбосховища в підвалах будинків

У Латвії планують облаштувати бомбосховища у вже наявних підвалах будівель, для сприяння цьому планується фінансова підтримка з боку держави.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, якого цитує LSM, повідомляє "Європейська правда".

Міністр розповів, що до кінця травня його відомство внесе на розгляд уряду поправки до закону, які визначають, що таке сховище, а також відповідні постанови Кабінету міністрів щодо процедур створення, утримання та фінансування укриттів.

Своєю чергою Мінекономіки до кінця листопада цього року розробить будівельні норми і правила будівництва сховищ.

"Я прекрасно розумію, що це займе певний час, можливо, не так швидко, тому що законопроєкт буде обговорюватися в Сеймі", – сказав Козловскіс.

Тому уряд вирішив діяти швидше, і МВС у співпраці з іншими відомствами вже до 1 березня має підготувати критерії або рекомендації щодо мінімальних технічних вимог стосовно придатності приміщень або груп приміщень у будівлях, що можуть бути використані як укриття.

Підраховано, що в Латвії є близько 29 тисяч будівель, які можна пристосувати для укриття в разі небезпеки.

Міністерства внутрішніх справ, фінансів і охорони довкілля та регіонального розвитку до 1 травня підготують можливу фінансову підтримку для просування подібних ініціатив.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що естонська компанія Revonia починає виробляти модульні бетонні бомбосховища.

Перед цим литовська асоціація будівельників виступила з ідеєю будівництва метро у Вільнюсі. На думку асоціації, метро зможе служити також бомбосховищем для жителів.