В Латвии планируют обустроить бомбоубежища в подвалах домов

В Латвии планируют обустроить бомбоубежища в уже имеющихся подвалах зданий, для содействия этому планируется финансовая поддержка со стороны государства.

Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, которого цитирует LSM, сообщает "Европейская правда".

Министр рассказал, что до конца мая его ведомство внесет на рассмотрение правительства поправки в закон, которые определяют, что такое убежище, а также соответствующие постановления Кабинета министров о процедурах создания, содержания и финансирования укрытий.

В свою очередь Минэкономики до конца ноября этого года разработает строительные нормы и правила строительства убежищ.

"Я прекрасно понимаю, что это займет определенное время, возможно, не так быстро, потому что законопроект будет обсуждаться в Сейме", – сказал Козловскис.

Поэтому правительство решило действовать быстрее, и МВД в сотрудничестве с другими ведомствами уже до 1 марта должно подготовить критерии или рекомендации по минимальным техническим требованиям относительно пригодности помещений или групп помещений в зданиях, которые могут быть использованы в качестве укрытия.

Подсчитано, что в Латвии есть около 29 тысяч зданий, которые можно приспособить для укрытия в случае опасности.

Министерства внутренних дел, финансов и охраны окружающей среды и регионального развития до 1 мая подготовят возможную финансовую поддержку для продвижения подобных инициатив.

Напомним, в июне стало известно, что эстонская компания Revonia начинает производить модульные бетонные бомбоубежища.

Перед этим литовская ассоциация строителей выступила с идеей строительства метро в Вильнюсе. По мнению ассоциации, метро сможет служить также бомбоубежищем для жителей.