ЗМІ: Посадовці Пентагону приголомшені, що Остін приховував свій діагноз

Посадовці Пентагону, коментуючи повідомлення про рак у очільника відомства Ллойда Остіна, заявили, що були приголомшені тим, що він приховав свій діагноз.

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних посадовців американського оборонного відомства, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, вони з розумінням ставляться до бажання Остіна зберегти приватність, але не розуміють, чому він приховував свій діагноз і подальшу госпіталізацію від своїх підлеглих і вищого керівництва Пентагону.

Як зазначає видання, дехто обурений тим, що Остін приховував свій діагноз від президента Джо Байдена до вівторка.

Один з посадовців заявив, що "розчарований" у тому, як очільник Пентагону приймає рішення.

"Він прийняв свідоме рішення не ділитися чимось настільки важливим щонайменше з президентом. Це було необачно і безвідповідально", – сказав співрозмовник видання.

Водночас інше джерело сказало, що команда міністра оборони "поважає його приватне життя" і що "ми всі йому довіряємо".

"Я думаю, що люди вважають, що повідомлення про його госпіталізацію могло б бути більш обережним, але я не думаю, що хтось сердиться, що він не обговорював свій діагноз", – зазначив посадовець.

За його словами, він не думає, що несвоєчасне інформування про стан здоров’я Остіна було навмисним.

Крім того, близькі до Байдена люди повідомили, що він не планує звільняти главу Пентагону і не прийме відставку, якщо Остін сам про неї попросить.

Деякі співрозмовники видання нагадали, що Остін завжди намагався триматися далі від ЗМІ, а також зазначили, що він не є надто комунікабельним.

Представник Пентагону розповів, що Остін може проводити цілі брифінги, не промовляючи жодного слова, іноді мугикаючи, щоб показати, що він слухає і стежить за перебігом розмови.

Нагадаємо, у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати, і через ускладнення після операції його терміново ушпиталили на початку року.

Пентагон не інформував про стан здоров’я свого голови кілька днів ані Білий дім, ані громадськість, що вже викликало критику.

Сам Остін пізніше повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".