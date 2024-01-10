У Придністров'ї заявили про "інцидент з вогнепальною зброєю" на кордоні з Україною

Так зване міністерство державної безпеки невизнаного Придністров’я заявило, що на кордоні з Україною відбувся "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї".

Таке повідомлення на сайті "міністерства" з’явилось 10 січня, повідомляє "Європейська правда".

Стверджується, що інцидент, подробиці якого не повідомляються, відбувся 7 січня 2024 року "поблизу придністровсько-українського кордону".

У результаті "двоє "придністровських громадян" були переміщені на територію України", додало "МДБ" Придністров’я, запевнивши, що "наразі з'ясовуються обставини події".

Українська сторона не коментувала цих заяв.

Водночас ще 5 січня Державна прикордонна служба України розповідала про інцидент із двома чоловіками, які намагались потрапити до Молдови неподалік від села Павлівка Одеської області, розташованого біля невизнаного Придністров’я.

Напередодні повідомлялось, що так званого міністра закордонних справ Придністров'я Віталія Ігнатьєва викликають на допит до Служби безпеки України у зв'язку з підозрою в колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України.