В Приднестровье заявили об "инциденте с огнестрельным оружием" на границе с Украиной

Так называемое министерство государственной безопасности непризнанного Приднестровья заявило, что на границе с Украиной произошел "инцидент с применением огнестрельного оружия".

Такое сообщение на сайте "министерства" появилось 10 января, сообщает "Европейская правда".

Утверждается, что инцидент, подробности которого не сообщаются, произошел 7 января 2024 года "вблизи приднестровско-украинской границы".

В результате "двое "приднестровских граждан" были перемещены на территорию Украины", добавило "МГБ" Приднестровья, заверив, что "сейчас выясняются обстоятельства происшествия".

Украинская сторона не комментировала эти заявления.

В то же время еще 5 января Государственная пограничная служба Украины рассказывала об инциденте с двумя мужчинами, которые пытались попасть в Молдову недалеко от села Павловка Одесской области, расположенного возле непризнанного Приднестровья.

Накануне сообщалось, что так называемого министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в связи с подозрением в коллаборационистской деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.