Молдова про чергову "заборону" на в’їзд до РФ: Викликає жаль, але це вже звичайне явище

Речник Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ігор Захаров прокоментував виклик молдовського посла в Москві Ліліана Дарія в тамтешнє МЗС і озвучені там "санкції".

Коментар Захарова наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника молдовського МЗС, Росія заборонила в’їзд голові кабінету президента Молдови Адріану Белуцеле, радниці президентки Ользі Рошка, генсекретарю уряду Молдови Артуру Міже, члену Ради з телебачення й радіо Руслану Міхалевському та координатору Центру стратегічних комунікацій та боротьби з дезінформацією Александру Манолі.

Також у "чорному списку" Москви – деякі представники апарату президента Молдови й уряду та молдовські журналісти, зокрема заступниця головного редактора NewsMaker Стелі Унтіла.

"Рішення Російської Федерації викликає жаль. Але важливо зазначити, що подібні заходи вже стають звичайним явищем для російської влади", – відзначив речник МЗС Молдови.

"Незважаючи на цей факт, Молдова зберігає свою тверду прихильність протидії зовнішньому втручанню і будь-яким дестабілізуючим діям щодо нашої безпеки і суверенітету", – додав він.

Під час виклику посла 10 січня в МЗС Росії висловили послу Молдови ще багато "рішучих протестів" і "занепокоєнь", зокрема щодо нібито участі "інструкторів НАТО" в підготовці українських військових на молдовській території.