Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление

Представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров прокомментировал вызов молдавского посла в Москве Лилиана Дария в тамошний МИД и озвученные там "санкции".

Комментарий Захарова приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя молдавского МИД, Россия запретила въезд главе кабинета президента Молдовы Адриану Бэлуцеле, советнику президента Ольге Рошка, генсекретарю правительства Молдовы Артуру Миже, члену Совета по телевидению и радио Руслану Михалевскому и координатору Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александру Маноли.

Также в "черном списке" Москвы – некоторые представители аппарата президента Молдовы и правительства и молдавские журналисты, в частности заместитель главного редактора NewsMaker Стели Унтила.

"Решение Российской Федерации вызывает сожаление. Но важно отметить, что подобные меры уже становятся обычным явлением для российских властей", – отметил представитель МИД Молдовы.

"Несмотря на этот факт, Молдова сохраняет свою твердую приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении нашей безопасности и суверенитета", – добавил он.

Во время вызова посла 10 января в МИД России выразили послу Молдовы еще много "решительных протестов" и "беспокойств", в частности относительно якобы участия "инструкторов НАТО" в подготовке украинских военных на молдавской территории.