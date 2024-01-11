Британська розвідка розповіла, як морози і сніг вплинуть на поле бою в Україні

Розвідка Великої Британії проаналізувала погодні умови в Україні та їхній вплив на ситуацію на полі бою.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 11 січня, повідомляє "Європейська правда".

У розвідці нагадали, що наразі в Україні тримається морозна погода, а наступного тижня температура майже не підніматиметься вище нуля. Однак ґрунт залишається промерзлим.

Із замерзанням ґрунту умови для пересування пересіченою місцевістю майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування.

Крім того, зараз в Україні спостерігається збільшення снігового покриву, а його глибина буде обмежуючим фактором для маневреності.

На додачу в розвідці зазначили, що короткий світловий день ускладнює умови для проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів.

У відомстві додали, що обидві сторони діятимуть за холодної погоди і покладатимуться на прилади нічного бачення.

У попередньому огляді британська розвідка аналізувала епізоди, коли Росія випадково скидала боєприпаси на міста на своїй території та окуповані нею населені пункти України.

Перед цим у відомстві зазначали, що масштаб російської ракетної атаки проти України 8 січня відображає рівень успіху, досягнутий ЗСУ під час ударів по Криму 4 січня.