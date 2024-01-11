Британская разведка рассказала, как морозы и снег повлияют на поле боя в Украине

Разведка Великобритании проанализировала текущие погодные условия в Украине и их влияние на ситуацию на поле боя.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны от 11 января, сообщает "Европейская правда".

В разведке напомнили, что сейчас в Украине держится морозная погода, а на следующей неделе температура почти не будет подниматься выше нуля. Однако почва остается промерзшей.

С замерзанием почвы условия для передвижения по пересеченной местности почти наверняка улучшатся в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель приведет к ухудшению условий для передвижения.

Кроме того, сейчас в Украине наблюдается увеличение снежного покрова, а его глубина будет ограничивающим фактором для маневренности.

В дополнение в разведке отметили, что короткий световой день усложняет условия для проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов.

В ведомстве добавили, что обе стороны будут действовать при холодной погоде и полагаться на приборы ночного видения.

В предыдущем обзоре британская разведка анализировала эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины.

Перед этим в ведомстве отмечали, что масштаб российской ракетной атаки против Украины 8 января отражает уровень успеха, достигнутый ВСУ во время ударов по Крыму 4 января.