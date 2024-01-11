Укр Рус Eng

СМИ: ЕС может в конце февраля дать оценку реформ Украины, от которых зависит начало переговоров

Четверг, 11 января 2024, 16:29

Еврокомиссия может 27 февраля обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его данным, в Еврокомиссии рассчитывают обнародовать оценку прогресса реформ Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины 27 февраля.

Впрочем, эта дата еще не является финальной.

Для Украины речь идет о дополнительных реформах, очерченных в отчете о расширении, который обнародовали в ноябре. Их выполнение является условием для принятия переговорной рамки.

Напомним, лидеры ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.

Читайте также: Жизнь после исторического решения ЕС: как должен действовать Киев, чтобы ускорить переговоры о вступлении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Вступление в ЕС