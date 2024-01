СМИ: ЕС может в конце февраля дать оценку реформ Украины, от которых зависит начало переговоров

Еврокомиссия может 27 февраля обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его данным, в Еврокомиссии рассчитывают обнародовать оценку прогресса реформ Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины 27 февраля.

understand that the European Commission is aiming to come with assessment on reform progress in 🇺🇦🇧🇦🇲🇩 (as mentioned in November enlargement report) on 27 Feb although the date is far from set in stone.