СМИ: ЕС может в конце февраля дать оценку реформ Украины, от которых зависит начало переговоров

Еврокомиссия может 27 февраля обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его данным, в Еврокомиссии рассчитывают обнародовать оценку прогресса реформ Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины 27 февраля.

understand that the European Commission is aiming to come with assessment on reform progress in 🇺🇦🇧🇦🇲🇩 (as mentioned in November enlargement report) on 27 Feb although the date is far from set in stone. January 11, 2024

Впрочем, эта дата еще не является финальной.

Для Украины речь идет о дополнительных реформах, очерченных в отчете о расширении, который обнародовали в ноябре. Их выполнение является условием для принятия переговорной рамки.

Напомним, лидеры ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.

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