СМИ: ЕС может в конце февраля дать оценку реформ Украины, от которых зависит начало переговоров
Еврокомиссия может 27 февраля обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении.
Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.
По его данным, в Еврокомиссии рассчитывают обнародовать оценку прогресса реформ Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины 27 февраля.
understand that the European Commission is aiming to come with assessment on reform progress in 🇺🇦🇧🇦🇲🇩 (as mentioned in November enlargement report) on 27 Feb although the date is far from set in stone.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 11, 2024
Впрочем, эта дата еще не является финальной.
Для Украины речь идет о дополнительных реформах, очерченных в отчете о расширении, который обнародовали в ноябре. Их выполнение является условием для принятия переговорной рамки.
Напомним, лидеры ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.
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