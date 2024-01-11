Європарламент підтримав механізм для покращення прав людей з інвалідністю в ЄС

Європейський парламент 11 січня погодив створення так званої картки інвалідності – інструменту, покликаного допомогти людям із інвалідністю в ЄС ефективніше здійснювати свої права, зокрема під час перебування в іншій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення євродепутатів стосується запропонованого Європейською комісією у вересні 2023 року механізму. Картка інвалідності має забезпечити визнання статусу інвалідності в усіх країнах ЄС, надаючи її власникам рівний доступ до послуг і пільг.

Депутати Європарламенту додатково запропонували, щоб картка була безкоштовною і видавалася не пізніше, ніж через 60 днів після запиту. Також пропонується оформлювати цифрову версію документа протягом 15 днів з моменту запиту.

Крім того, вони хочуть розширити дію механізму з тим, щоб людина з інвалідністю, яка переїжджає в межах ЄС на навчання або роботу, не втрачала пільги й соціальний захист на час, поки національні органи іншої держави оцінюють її інвалідність.

Євродепутати вказують, що без єдиного механізму визнання інвалідності в межах ЄС додаткові витрати людей із інвалідністю в таких країнах, як Нідерланди або Данія, можуть досягати в середньому близько 20 тисяч євро на рік.

Рішення стосується близько 87 мільйонів жителів ЄС, які мають ту чи іншу форму інвалідності.

Позаяк Рада Європейського Союзу узгодила переговорний мандат ще в листопаді 2023 року, після рішення Європарламенту розпочнуться міжінституційні переговори, заплановані на 25 січня та 8 лютого.

Раніше цього місяця Соціалістична ліва партія Норвегії здобула підтримку більшості а парламенті для усунення із законодавства понять, які некоректно описують людей із інвалідністю.