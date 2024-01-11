Европарламент поддержал механизм для улучшения прав людей с инвалидностью в ЕС

Европейский парламент 11 января согласовал создание так называемой карточки инвалидности – инструмента, призванного помочь людям с инвалидностью в ЕС эффективнее осуществлять свои права, в частности во время пребывания в другой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение евродепутатов касается предложенного Европейской комиссией в сентябре 2023 года механизма. Карточка инвалидности должна обеспечить признание статуса инвалидности во всех странах ЕС, предоставляя ее владельцам равный доступ к услугам и льготам.

Депутаты Европарламента дополнительно предложили, чтобы карта была бесплатной и выдавалась не позднее, чем через 60 дней после запроса. Также предлагается оформлять цифровую версию документа в течение 15 дней с момента запроса.

Кроме того, они хотят расширить действие механизма с тем, чтобы человек с инвалидностью, который переезжает в пределах ЕС на учебу или работу, не терял льготы и социальную защиту на время, пока национальные органы другого государства оценивают его инвалидность.

Евродепутаты указывают, что без единого механизма признания инвалидности в пределах ЕС дополнительные расходы людей с инвалидностью в таких странах, как Нидерланды или Дания, могут достигать в среднем около 20 тысяч евро в год.

Решение касается около 87 миллионов жителей ЕС, которые имеют ту или иную форму инвалидности.

Поскольку Совет Европейского Союза согласовал переговорный мандат еще в ноябре 2023 года, после решения Европарламента начнутся межинституциональные переговоры, запланированные на 25 января и 8 февраля.

Ранее в этом месяце Социалистическая левая партия Норвегии получила поддержку большинства а парламенте для устранения из законодательства понятий, которые некорректно описывают людей с инвалидностью.