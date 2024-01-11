У Пентагоні перевірять обставини інформування про госпіталізацію Остіна

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч оголосив про проведення перевірки процедур, пов’язаних із інформуванням про госпіталізацію очільника відомства Ллойда Остіна.

Відповідне повідомлення 10 січня з’явилось на сайті генінспектора Міноборони США, повідомляє "Європейська правда".

Перевірка має встановити відповідальних за процедури й дії, пов'язані з госпіталізацією голови Пентагону в грудні 2023 – січні 2024 року.

Також генінспектор має встановити, "чи є політика та процедури Міністерства оборони достатніми для забезпечення своєчасних та належних повідомлень та ефективної передачі повноважень, якщо це може бути виправдано через стан здоров'я або іншу недоступність вищого керівництва".

Нагадаємо, у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати, і через ускладнення після операції його терміново ушпиталили на початку року.

Пентагон не інформував про стан здоров’я свого голови кілька днів ані Білий дім, ані громадськість, що вже викликало критику.

Сам Остін пізніше повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".