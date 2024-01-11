В Пентагоне проверят обстоятельства информирования о госпитализации Остина

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч объявил о проведении проверки процедур, связанных с информированием о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина.

Соответствующее сообщение 10 января появилось на сайте генинспектора Минобороны США, сообщает "Европейская правда".

Проверка должна установить ответственных за процедуры и действия, связанные с госпитализацией главы Пентагона в декабре 2023 – январе 2024 года.

Также генинспектор должен установить, "является ли политика и процедуры Министерства обороны достаточными для обеспечения своевременных и надлежащих сообщений и эффективной передачи полномочий, если это может быть оправдано из-за состояния здоровья или другой недоступности высшего руководства".

Напомним, в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты, и из-за осложнений после операции его срочно госпитализировали в начале года.

Пентагон не информировал о состоянии здоровья своего главы несколько дней ни Белый дом, ни общественность, что уже вызвало критику.

Сам Остин позже сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы лучше выполнить работу, обеспечив надлежащее информирование общественности".