У Молдові проходили підготовку лише українські сапери в межах навчань улітку 2023 року, що спростовує брехню російської пропаганди про наміри розмістити "інструкторів НАТО" на молдовській території.

Це випливає з коментаря речниці Міноборони Молдови Марії Араме для NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Речниця молдовського оборонного відомства нагадала, що українські сапери проходили навчання в Молдові в межах гуманітарної допомоги українським фахівцям для отримання навичок очищення території від вибухонебезпечних предметів після війни Росії проти України.

Навчання українців у Молдові тривали з 6 по 30 червня 2023 року, їх проводили фахівці молдовського саперного батальйону "Кодру".

Напередодні російське Міністерство закордонних справ розродилось "занепокоєнням" у зв'язку з "інформацією, що з'явилася у ЗМІ, щодо планів Молдови посприяти підготовці військовослужбовців Збройних Сил України на молдовській території за участю інструкторів із країн НАТО".

Принагідно Москва поскаржилась на "утиски російськомовних ЗМІ і росіян", а також заборонила в'їзд кільком молдовським посадовцям і журналістам. У Кишиневі це викликало жаль.