Минобороны Молдовы раскрыло правду об "инструкторах НАТО", которые мерещатся РФ

В Молдове проходили подготовку только украинские саперы в рамках учений летом 2023 года, что опровергает ложь российской пропаганды о намерениях разместить "инструкторов НАТО" на молдавской территории.

Это следует из комментария пресс-секретаря Минобороны Молдовы Марии Араме для NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь молдавского оборонного ведомства напомнила, что украинские саперы проходили обучение в Молдове в рамках гуманитарной помощи украинским специалистам для получения навыков очистки территории от взрывоопасных предметов после войны России против Украины.

Обучение украинцев в Молдове длились с 6 по 30 июня 2023 года, их проводили специалисты молдавского саперного батальона "Кодру".

Накануне российское Министерство иностранных дел разродилось "беспокойством" в связи с "информацией, появившейся в СМИ, относительно планов Молдовы посодействовать подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО".

Попутно Москва пожаловалась на "притеснения русскоязычных СМИ и русских", а также запретила въезд нескольким молдавским чиновникам и журналистам. В Кишиневе это вызвало сожаление.