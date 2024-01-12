ЗМІ: Глава Пентагону з лікарні віддавав накази і стежив за ударами по Ємену

Міністр оборони США Ллойд Остін з лікарні віддавав накази і контролював удари по об'єктах хуситів в Ємені з лікарні за допомогою засобів захищеного зв’язку.

Про це у коментарі CNN розповів неназваний представник американського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні міністр Остін віддав Центральному командуванню Збройних сил США наказ про завдання ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку", – сказав посадовець.

Після цього, за його словами, очільник Пентагону поспілкувався з Радою національної безпеки, головою і командувачем CENTCOM, щоб оцінити перші наслідки ударів.

Представник оборонного відомства повідомив, що з вівторка по вечір четверга Остін двічі розмовляв з президентом Джо Байденом і проводив кілька щоденних телефонних розмов з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою і Радою національної безпеки.

Він додав, що Остін протягом останніх 72 годин він "брав активну участь у спостереженні за сьогоднішніми ударами і керуванні ними".

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Як відомо, Остін з 1 січня перебуває в лікарні після ускладнень після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.