СМИ: Глава Пентагона из больницы отдавал приказы и следил за ударами по Йемену

Министр обороны США Ллойд Остин из больницы отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы с помощью средств защищенной связи.

Об этом в комментарии CNN рассказал неназванный представитель американского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня министр Остин отдал Центральному командованию Вооруженных сил США приказ о нанесении ударов и контролировал ситуацию в режиме реального времени с помощью полного набора защищенных средств связи", – сказал чиновник.

После этого, по его словам, глава Пентагона пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM, чтобы оценить первые последствия ударов.

Представитель оборонного ведомства сообщил, что со вторника по вечер четверга Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и проводил несколько ежедневных телефонных разговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном, командующим Центрального командования США генералом Эриком Куриллой и Советом национальной безопасности.

Он добавил, что Остин в течение последних 72 часов он "принимал активное участие в наблюдении за сегодняшними ударами и управлении ими".

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Как известно, Остин с 1 января находится в больнице после осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.