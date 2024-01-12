Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Риги українські та латвійські урядовці підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво, а також меморандум щодо співробітництва у сфері оборони й безпеки.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє офіс президента.
Укладення угоди про технічне та фінансове співробітництво дасть змогу створити організаційно-правові засади співпраці з використання міжнародної технічної допомоги, тоді як меморандум має на меті підтримку співпраці у сферах оборони й безпеки, йдеться в пресрелізі.
Зазначаюють, що перший документ також сприятиме реалізації проєктів допомоги Україні з боку Латвії щодо постачання обладнання та матеріалів для відбудови, передачі Києву сучасних технологій, а також впровадження пріоритетних реформ у сфері євроінтеграції.
Угода має посилити залучення Риги до процесу відбудови України, на що у проєкті держбюджету Латвії на 2024 рік передбачено 5 млн євро на проєкти з відбудови та реконструкції соціальної інфраструктури в Чернігівській області, йдеться в повідомленні.
Водночас меморандум передбачає підтримку реалізації спільних проєктів у галузі оборонних технологій, включно з проєктами з розробки та виготовлення дронів, засобів РЕБ, наземного та морського розмінування та інших оборонних продуктів.
Співпраця також охоплюватиме напрями кіберзахисту, засобів комунікації та інтегрованих рішень, резюмують в офісі президента.
Раніше повідомляли, що Латвія підготувала наступний пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть в тому числі гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові і зенітні системи.
Крім того, повідомив президент Едгарс Рінкевичс, Латвія планує протягом 2024 року провести навчання для 3000 українських військових та продовжить проєкти реабілітації для українських військових і прикордонників.
Також президент Латвії повідомив, що його країна очолює "коаліцію дронів" серед союзників, які надають військову підтримку Україні.
Як відомо, цього тижня Зеленський вирушив з візитами до столиць балтійських держав. Перед Ригою він відвідав Вільнюс і Таллінн.