Украина и Латвия подписали документы о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ригу украинские и латвийские чиновники подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, а также меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает офис президента.

Заключение соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве позволит создать организационно-правовые основы сотрудничества по использованию международной технической помощи, тогда как меморандум имеет целью поддержку сотрудничества в сферах обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что первый документ также будет способствовать реализации проектов помощи Украине со стороны Латвии по поставкам оборудования и материалов для восстановления, передаче Киеву современных технологий, а также внедрению приоритетных реформ в сфере евроинтеграции.

Соглашение должно усилить привлечение Риги к процессу восстановления Украины, на что в проекте госбюджета Латвии на 2024 год предусмотрено 5 млн евро на проекты по восстановлению и реконструкции социальной инфраструктуры в Черниговской области, говорится в сообщении.

В то же время меморандум предусматривает поддержку реализации совместных проектов в области оборонных технологий, включая проекты по разработке и изготовлению дронов, средств РЭБ, наземного и морского разминирования и других оборонных продуктов.

Сотрудничество также будет охватывать направления киберзащиты, средств коммуникации и интегрированных решений, резюмируют в офисе президента.

Ранее сообщалось, что Латвия подготовила следующий пакет военной помощи для Украины, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые и зенитные системы.

Кроме того, сообщил президент Эдгарс Ринкевичс, Латвия планирует в течение 2024 года провести обучение для 3000 украинских военных и продолжит проекты реабилитации для украинских военных и пограничников.

Также президент Латвии сообщил, что его страна возглавляет "коалицию дронов" среди союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

Как известно, на этой неделе Зеленский отправился с визитами в столицы балтийских государств. Перед Ригой он посетил Вильнюс и Таллинн.