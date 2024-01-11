Латвія передасть кошти від росактивів, зокрема Будинку Москви, на допомогу Україні

Президент Латвїі Едгарс Ринкевичс оголосив про наміри передати кошти, зароблені за допомогою так званого Будинку Москви в Ризі та інших російських активів, на допомогу Україні.

Про це він сказав 11 січня під час візиту Володимира Зеленського до Риги, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами латвійського президента, він поінформував Зеленського про ухвалений Сеймом Латвії закон про націоналізацію Будинку Москви та передання всіх необхідних коштів на потреби України.

"Також інші російські активи будемо використовувати для надання допомоги Україні. Ми вирішуватимемо, як це здійснювати", – додав Рінкевичс.

Латвійстькі парламентарі напередодні схвалив конфіскацію Будинку Москви, позаяк під прикриттям культурних та освітніх заходів там відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.

21 і 22 грудня минулого року Служба держбезпеки Латвії проводила кримінально-процесуальні дії в Будинку Москви "у зв'язку з можливим порушенням санкцій ЄС проти Росії".

Рінкевичс також запевнив, що Латвія продовжить надавати допомогу Україні на рівні держави і суспільства, та зазначив, що обсяги вже наданої допомоги перевищили 1% ВВП Латвії.