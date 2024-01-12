Зеленський: Саміт НАТО у Вашингтоні має наблизити вступ України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни НАТО мають зробити крок до наближення членства України в Альянсі на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер сказав в інтерв’ю представникам ЗМІ в Ризі, повідомляє Офіс президента.

"Ми хотіли б побачити реальний крок від країн НАТО, який наближає Україну до Альянсу. Щоб не було стагнації. Щоб це був вдалий і потужний саміт (НАТО у Вашингтоні), і щоб країни НАТО показали, що вони не бояться Росії", – зазначив Зеленський.

За його словами, результати роботи Ради Україна – НАТО демонструють ефективність цього інструменту взаємодії, що дає змогу покращити комунікацію між країнами-партнерами у розв’язанні важливих питань для Києва.

"Ми скористалися цим інструментом, і я побачив, як швидко можна організувати партнерів, можна зустрічатися на рівні міністрів оборони, на рівні міністрів закордонних справ тощо", – заявив Зеленський.

Він зауважив, що розпочалась робота над "безпековими гарантіями" відповідно до Спільної декларації G7 та України, яку ухвалили на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде, але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам – не тільки українському – перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, непублічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною", – вказав Зеленський.

Він додав, що безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову, ІТ- та кіберпідтримку, та є кроком на шляху України до НАТО.

Раніше Зеленський заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні й політичні рішення.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі у липні Альянс – через опір лідерів США та Німеччини – відмовився надати Україні запрошення до членства. Саміт також постановив, що для отримання запрошення Україна має виконати вимоги Річної національної програми (РНП).

Але наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.

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