Зеленский: Саммит НАТО в Вашингтоне должен приблизить вступление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны сделать шаг к приближению членства Украины в Альянсе на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сказал в интервью представителям СМИ в Риге, сообщает Офис президента.

"Мы хотели бы увидеть реальный шаг от стран НАТО, который приближает Украину к Альянсу. Чтобы не было стагнации. Чтобы это был удачный и мощный саммит (НАТО в Вашингтоне), и чтобы страны НАТО показали, что они не боятся России", – отметил Зеленский.

По его словам, результаты работы Совета Украина – НАТО демонстрируют эффективность этого инструмента взаимодействия, что позволяет улучшить коммуникацию между странами-партнерами в решении важных вопросов для Киева.

"Мы воспользовались этим инструментом, и я увидел, как быстро можно организовать партнеров, можно встречаться на уровне министров обороны, на уровне министров иностранных дел и т.д.", – заявил Зеленский.

Он отметил, что началась работа над "гарантиями безопасности" в соответствии с Совместной декларацией G7 и Украины, которую приняли на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Мы начали работу по гарантиям безопасности. Очень непросто идет, но я думаю, что в ближайшее время мы сможем продемонстрировать обществам – не только украинскому – первый такой драфт. Не весь, потому что есть закрытые нормы, непубличные, но общие вещи сможем показать. Думаю, что оценка будет положительной", – указал Зеленский.

Он добавил, что "гарантии безопасности" предусматривают не только предоставление оружия, но и финансовую, IT- и киберподдержку, и является шагом на пути Украины в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает получить от Вашингтонского саммита НАТО оборонные и политические решения.

Напомним, на саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – отказался предоставить Украине приглашение к членству. Саммит также постановил, что для получения приглашения Украина должна выполнить требования Годовой национальной программы (ГНП).

В конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.

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