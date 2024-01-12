У Латвії сумніваються в необхідності створення єдиної армії ЄС

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс сумнівається в необхідності створення єдиної армії ЄС, що раніше запропонував глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Заяву латвійського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

На думку Спрудса, дискусії про армію ЄС можуть проходити, але загалом військовою силою регіону є НАТО, багато членів якого є і членами Євросоюзу.

"Немає потреби дублювати і створювати додаткові командні структури, які побічно конкурували б із НАТО. Такої потреби немає. Тому ми повинні працювати над зміцненням Альянсу", – зазначив він.

За словами очільника Міноборони Латвії, на рівні Євросоюзу слід задуматися про розвиток військової індустрії.

Нагадаємо, Таяні заявив, що Євросоюз повинен сформувати власну об'єднану армію, яка могла б відігравати роль у підтримці миру і запобіганні конфліктам.

Він також вважає, що ЄС повинен впорядкувати своє керівництво і мати єдиного президента замість нинішньої структури.