В Латвии сомневаются в необходимости создания единой армии ЕС

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сомневается в необходимости создания единой армии ЕС, что ранее предложил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Заявление латвийского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По мнению Спрудса, дискуссии об армии ЕС могут проходить, но в целом военной силой региона является НАТО, многие члены которого являются и членами Евросоюза.

"Нет необходимости дублировать и создавать дополнительные командные структуры, которые косвенно конкурировали бы с НАТО. Такой потребности нет. Поэтому мы должны работать над укреплением Альянса", – отметил он.

По словам главы Минобороны Латвии, на уровне Евросоюза следует задуматься о развитии военной индустрии.

Напомним, Таяни заявил, что Евросоюз должен сформировать собственную объединенную армию, которая могла бы играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Он также считает, что ЕС должен упорядочить свое руководство и иметь единого президента вместо нынешней структуры.