Атаки хуситів у Червоному морі зупинили виробництво компанії Маска у Німеччині

Виробник електрокарів Tesla Ілона Маска на два тижні призупинить виробництво більшості автомобілів на своєму заводі поблизу столиці Німеччини Берліна через кризу у Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на заяву компанії.

Tesla пояснила, що в неї виник дефіцит компонентів через зміну судноплавних маршрутів, викликаних кризою в Червоному морі, де підтримувані Іраном бойовики-хусити атакують кораблі на знак солідарності з палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, яке воює з Ізраїлем у секторі Гази.

"Через брак компонентів ми змушені призупинити виробництво на заводі Gigafactory в Берліні-Бранденбурзі в період з 29 січня по 11 лютого, за винятком кількох ділянок", – йдеться в заяві.

Компанія також зазначила, що збройні конфлікти в Червоному морі та пов'язані з ними зміни транспортних маршрутів між Європою і Азією через мис Доброї Надії також впливають на виробництво в громаді Грюнгайде в землі Бранденбург.

"Значно довший час транспортування створює прогалину в ланцюгах постачання", – заявили в Tesla.

Американський виробник електромобілів став першою компанією, яка оголосила про перерву у виробництві через перебої внаслідок подій в Червоному морі.

Багато компаній, зокрема другий за обсягом продажів автовиробник Китаю Geely та шведська компанія з виробництва меблів для дому Ikea, попередили про затримки з поставками.

Напади підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів змусили провідні світові судноплавні компанії уникати Суецького каналу – найшвидшого морського шляху з Азії до Європи. На нього припадає близько 12% світового морського трафіку.

Судноплавні гіганти, такі як Maersk і Hapag-Lloyd, відправляють свої судна в довші й дорожчі маршрути навколо південноафриканського мису Доброї Надії, що додає близько 10 днів до подорожі з Азії до Північної Європи та здорожчує пальне на майже мільйон доларів (910 тисяч євро).

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства.