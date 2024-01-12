Атаки хуситов в Красном море остановили производство компании Маска в Германии

Производитель электрокаров Tesla Илона Маска на две недели приостановит производство большинства автомобилей на своем заводе вблизи столицы Германии Берлина из-за кризиса в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на заявление компании.

Tesla объяснила, что у нее возник дефицит компонентов из-за изменения судоходных маршрутов, вызванных кризисом в Красном море, где поддерживаемые Ираном боевики-хуситы атакуют корабли в знак солидарности с палестинской исламистской группировкой ХАМАС, которая воюет с Израилем в секторе Газы.

"Из-за нехватки компонентов мы вынуждены приостановить производство на заводе Gigafactory в Берлине-Бранденбурге в период с 29 января по 11 февраля, за исключением нескольких участков", – говорится в заявлении.

Компания также отметила, что вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также влияют на производство в общине Грюнгайде в земле Бранденбург.

"Значительно более длительное время транспортировки создает пробел в цепочках поставок", – заявили в Tesla.

Американский производитель электромобилей стал первой компанией, которая объявила о перерыве в производстве из-за перебоев вследствие событий в Красном море.

Многие компании, в частности второй по объему продаж автопроизводитель Китая Geely и шведская компания по производству мебели для дома Ikea, предупредили о задержках с поставками.

Нападения поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов заставили ведущие мировые судоходные компании избегать Суэцкого канала – самого быстрого морского пути из Азии в Европу. На него приходится около 12% мирового морского трафика.

Судоходные гиганты, такие как Maersk и Hapag-Lloyd, отправляют свои суда в более длинные и дорогие маршруты вокруг южноафриканского мыса Доброй Надежды, что добавляет около 10 дней к путешествию из Азии в Северную Европу и повышает стоимость топлива почти на миллион долларов (910 тысяч евро).

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства.