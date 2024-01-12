Президент Литви пояснив, чому не запросив главу МЗС на зустріч із Зеленським

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував рішення не запрошувати главу МЗС Габріелюса Ландсбергіса на зустріч із Володимиром Зеленським у Вільнюсі.

Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що у рішенні не запрошувати Ландсбергіса до Президентського палацу не було "нічого особистого".

"Тут не було нічого особистого, і я б радив не робити з цього якихось великих узагальнень", – сказав литовський президент.

Він також повторив заяву свого Офісу про те, що на зустрічі лідерів Литви та України йшлося про військову допомогу, тому на неї був запрошений міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Із Зеленським ми говорили про військову допомогу та співпрацю у зміцненні оборонної промисловості, тому міністр оборони володів більшим контекстом цієї зустрічі", – зазначив Науседа.

Водночас у МЗС Литви заявили, що Ландсбергіс мав бути запрошений на зустріч із Зеленським, оскільки на ній був присутній його український колега Дмитро Кулеба.

Напередодні Ландсбергіс заявив, що його не запросили на зустріч із делегацією, очолюваною президентом України Володимиром Зеленським, який перебував з візитом у Вільнюсі.

Останнім часом у Литві виникли розбіжності між президентом і Міністерством закордонних справ щодо призначення послів.

Крім того, президент Гітанас Науседа і правляча партія "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи" розходяться в думках з цілої низки питань.