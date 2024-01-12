Президент Литвы объяснил, почему не пригласил главу МИД на встречу с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал решение не приглашать главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса на встречу с Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

Заявление Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что в решении не приглашать Ландсбергиса в Президентский дворец не было "ничего личного".

"Здесь не было ничего личного, и я бы советовал не делать из этого каких-то больших обобщений", – сказал литовский президент.

Он также повторил заявление своего Офиса о том, что на встрече лидеров Литвы и Украины речь шла о военной помощи, поэтому на нее был приглашен министр обороны Арвидас Анушаускас.

"С Зеленским мы говорили о военной помощи и сотрудничестве в укреплении оборонной промышленности, поэтому министр обороны владел большим контекстом этой встречи", – отметил Науседа.

В то же время в МИД Литвы заявили, что Ландсбергис должен был быть приглашен на встречу с Зеленским, поскольку на ней присутствовал его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

В последнее время в Литве возникли разногласия между президентом и Министерством иностранных дел относительно назначения послов.

Кроме того, президент Гитанас Науседа и партия Ландсбергиса "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" расходятся во мнениях по целому ряду вопросов.

Накануне Ландсбергис заявил, что его не пригласили на встречу с делегацией, возглавляемой президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился с визитом в Вильнюсе.