Глава МЗС Литви заявив, що його не запросили на зустріч із Зеленським

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його не запросили на зустріч із делегацією, очолюваною президентом України Володимиром Зеленським, який напередодні перебував з візитом у Вільнюсі.

Заяву очільника литовського МЗС наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ландсбергіса, він не був запрошений на зустріч офісом президента Литви.

"Це не якийсь демарш із мого боку, це не моє рішення, що мене там немає", – сказав він, додавши, що не знає, чому його не запросили.

Хоча Ландсбергіс зустрів президента України у Вільнюському аеропорту, він сказав, що це було лише ввічливе "привітання".

Міністр також не став давати оцінки тому, чи порушила канцелярія президента дипломатичну практику, не запросивши його на зустріч.

Останнім часом у Литві виникли розбіжності між президентом і Міністерством закордонних справ щодо призначення послів.

Крім того, президент Гітанас Науседа і правляча партія "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи" розходяться в думках з цілої низки питань.

Напередодні Зеленський перебував з візитом у Вільнюсі. Тоді литовський президент Гітанас Науседа оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.

Наразі Зеленський прибув до естонського Таллінна, а звідти вирушить до Латвії.