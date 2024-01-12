Данські слідчі виявили зв’язок з ХАМАС підозрюваних в організації терактів

Розслідування щодо підготовки терактів на території Данії виявило зв'язки підозрюваних з терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У п’ятницю проходило судове засідання у справі і під час нього прокурори підтвердили, що виявлено зв’язки підозрюваних із ХАМАС. Якими були конкретні плани підозрюваних, не повідомляють.

Слухання проходять за закритими дверима. Це пояснюють необхідністю приховати інформацію, яка вже відома слідству, від ще не затриманих підозрюваних.

Всього у справі проходять семеро осіб, з яких троє ще залишаються на волі. Шведське SVT згадує, що один з них – очільник бандитського угруповання із Мальме.

Нагадаємо, 14 грудня данська поліція провела серію обшуків і затримань у Копенгагені і кількох інших містах за підсумками розслідування. Затримані – дві жінки віком 19-20 років, 29-річний і 60-річний чоловіки.

Ще одного чоловіка затримували у Нідерландах, але того ж дня відпустили.

Наприкінці року єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.