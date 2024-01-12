У подозреваемых в организации терактов в Дании обнаружили связь с ХАМАС

В Дании следствие по делу о подготовке терактов выявило, что подозреваемые, которые проходят в расследовании, имеют связи с террористической группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В пятницу проходило судебное заседание по делу и во время него прокуроры подтвердили, что выявлены связи подозреваемых с ХАМАС. Какими были конкретные планы подозреваемых, не сообщается.

Слушания проходят за закрытыми дверями. Это объясняют необходимостью скрыть информацию, которая уже известна следствию, от еще не задержанных подозреваемых.

Всего по делу проходят семь человек, из которых трое еще остаются на свободе. Шведское SVT упоминает, что один из них – глава бандитской группировки из Мальме.

Напомним, 14 декабря датская полиция провела серию обысков и задержаний в Копенгагене и нескольких других городах по итогам расследования. Задержанные – две женщины в возрасте 19-20 лет, 29-летний и 60-летний мужчины.

Еще одного мужчину задерживали в Нидерландах, но в тот же день отпустили.

В конце года еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.