У Данії після арештів підозрюваних у тероризмі розшукують ще чотирьох осіб

В Данії в п'ятницю взяли під варту двох осіб за підозрою в підготовці терористичної атаки, в той час як ще чотирьох підозрюваних досі розшукує поліція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У четвер данська поліція затримала трьох підозрюваних у цій справі, одного з яких пізніше відпустили.

Суд постановив, що четверо розшукуваних підозрюваних були взяті під варту "заочно", повідомила поліційна прокуратура Копенгагена, що означає, що вони можуть бути взяті під варту фактично, якщо їх знайдуть.

Семеро людей, в тому числі четверо підозрюваних членів ХАМАС, були заарештовані в Німеччині, Данії та Нідерландах у четвер за підозрою в плануванні нападів на єврейські установи в Європі.

Наразі невідомо, чи є зв'язок між арештами в цих трьох країнах.

Раніше Нідерландське контртерористичне управління підвищило рівень загрози в країні до другого найвищого, заявивши про "значну" ймовірність теракту.

Перед цим єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон попередила про великий ризик терористичних атак у Європі під час різдвяних свят через наслідки війни між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.