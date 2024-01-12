51% німців підтримує збільшення військової допомоги Україні з боку Європи

Незначна більшість громадян Німеччини вважає, що європейські держави повинні постачати Україні більше зброї.

Про це свідчить опитування Politbarometer для німецького телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

На питання "Війна в Україні: чи повинні європейські країни постачати більше зброї та боєприпасів?" ствердно відповів 51% респондентів у ФРН.

Проти збільшеного постачання озброєння Україні висловились 42% опитаних, ще 7% не мали думки з цього питання.

Фото: ZDF

Зазначимо, що в опитуванні ZDF Politbarometer не було інших питань, пов’язаних із Україною чи допомогою їй для протистояння російській повномасштабній агресії.

Опитування відбулось 9-11 січня телефоном та онлайн та охопило 1337 випадково відібраних громадян Німеччини з правом голосу. Похибка становить близько 3 відсоткових пунктів для результатів 40% і близько 2 відсоткових пунктів – для 10%.

Нагадаємо, раніше цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано прямо закликав інші країни Європейського Союзу збільшити військову підтримку Україні й попрохав до саміту 1 лютого підготувати перелік допомоги, яку вони планують надати цьогоріч.

За даними ЗМІ, Шольц хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, присвяченим середньостроковому перегляду бюджету Євросоюзу, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.