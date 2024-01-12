51% немцев поддерживают увеличение военной помощи Украине от Европы

Незначительное большинство граждан Германии считает, что европейские государства должны поставлять Украине больше оружия.

Об этом свидетельствует опрос Politbarometer для немецкого телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

На вопрос "Война в Украине: должны ли европейские страны поставлять больше оружия и боеприпасов?" утвердительно ответили 51% респондентов в Германии.

Против увеличенного поставки вооружения Украине высказались 42% опрошенных, еще 7% не имели мнения по этому вопросу.

Фото: ZDF

Отметим, что в опросе ZDF Politbarometer не было других вопросов, связанных с Украиной или помощью ей для противостояния российской полномасштабной агрессии.

Опрос состоялся 9-11 января по телефону и онлайн и охватил 1337 случайно отобранных граждан Германии с правом голоса. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов для результатов 40% и около 2 процентных пунктов – для 10%.

Напомним, ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно прямо призвал другие страны Европейского Союза увеличить военную поддержку Украине и попросил к саммиту 1 февраля подготовить перечень помощи, которую они планируют предоставить в этом году.

По данным СМИ, Шольц хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, посвященным среднесрочному пересмотру бюджета Евросоюза, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.