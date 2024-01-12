У США розчаровані політикою Орбана щодо України

США тиснуть на Угорщину, щоб вона погодилася на фінансування України, заявляючи, що Вашингтон розчарований політикою уряду Віктора Орбана щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії заявив, що Сполучені Штати розчаровані тим, що "прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися наодинці в Європейському Союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців".

Відносини між Будапештом і Вашингтоном за останній рік також погіршилися через затягування Угорщиною процесу ратифікації вступу Швеції до НАТО, а також через теплі зв'язки Орбана з Москвою, незважаючи на війну в Україні.

Високопосадовці США також заявили, що очікують, що Будапешт виконає свою обіцянку не бути останнім, хто ратифікує вступ Швеції до НАТО.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Угорщини, щоб подолати її вето на пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.

Щоб переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето, Єврокомісія готова надати Будапешту право у 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей, і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні намагається домовитись із угорським візаві Віктором Орбаном, аби той перестав гальмувати рішення на підтримку України в Європейському Союзі й налагодив відносини з Володимиром Зеленським.