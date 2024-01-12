В США разочарованы политикой Орбана в отношении Украины

США давят на Венгрию, чтобы она согласилась на финансирование Украины, заявляя, что Вашингтон разочарован политикой правительства Виктора Орбана в отношении Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии заявил, что в США разочарованы тем, что "премьер-министр Орбан решил остаться наедине в Европейском Союзе, ставя под сомнение борьбу за поддержку украинцев".

Отношения между Будапештом и Вашингтоном за последний год также ухудшились из-за затягивания Венгрией процесса ратификации вступления Швеции в НАТО, а также из-за теплых связей Орбана с Москвой, несмотря на войну в Украине.

Высокопоставленные чиновники США также заявили, что ожидают, что Будапешт выполнит свое обещание не быть последним, кто ратифицирует вступление Швеции в НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия готова принять некоторые требования Венгрии, чтобы преодолеть ее вето на пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро.

Чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето, Еврокомиссия готова предоставить Будапешту право в 2025 году оценить, все ли Украина все еще нуждается в деньгах, и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается договориться с венгерским визави Виктором Орбаном, чтобы тот перестал тормозить решение в поддержку Украины в Европейском Союзе и наладил отношения с Владимиром Зеленским.