Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у своєму виступі у Верховній Раді провів паралелі між боротьбою Британії у Другій світовій війні та сучасною боротьбою України, зазначивши, що вірить у перелом ситуації на користь Києва, попри складний момент зараз.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сунак зазначив, що його візит випав на складний для України час. "Ми маємо готуватися до того, що це буде довга війна. Але я вірю, що у нас є надія у відлунні історії Великої Британії", – сказав він.

"1940 рік був нашим зоряним часом. В України це було 2 роки тому, коли ви починали протистояти російському вторгненню. Можливо, сьогоднішній день більш схожий на 1942 рік. Це був момент серед тієї війни, коли поступ на полі бою був тяжким, оборонна промисловість була під серйозним навантаженням, а населення ставало втомленим. Мабуть, тоді важко було побачити світло попереду. Але британці стояли твердо. І хоча тоді вони цього не знали (...) згодом був момент, коли почався перелом у їхній бік і перемога стала невідворотною", – нагадав британський прем’єр.

Він висловив впевненість, що так само буде у випадку України.

Стоп-кадр з трансляції

"Історія свідчить, що демократії, які витримують, завжди переможуть. Путін не може зрозуміти, що хоча його війська можуть вбивати людей і руйнувати будівлі, жодна армія не може перемогти волю вільного народу. І саме тому Україна переможе", – сказав Ріші Сунак.

Після цих слів президент Володимир Зеленський та усі присутні встали з місць і влаштували тривалі овації.

Британський прем’єр перерахував успіхи України за 2023 рік, та, на противагу, невдачі очільника Кремля – починаючи зі звинувачень у Міжнародному кримінальному суді, продовжуючи бунтом ПВК "Вагнера" та велетенськими людськими втратами і завершуючи тим, що Росія почала просити зброю у Ірану та КНДР, тоді як Європа починає розширювати оборонне виробництво.

"Путін має надію, що Україна поступиться, або її друзі відвернуться від неї. Україна не здасться. І Сполучене Королівство ніколи не відступить", – запевнив Ріші Сунак.

Нагадаємо, під час візиту Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Це перша двостороння угода на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Також Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів та повідомив, що Лондон виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України.