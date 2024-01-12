Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении в Верховной Раде провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины, отметив, что верит в перелом ситуации в пользу Киева, несмотря на сложный момент сейчас.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сунак отметил, что его визит выпал на сложное для Украины время. "Мы должны готовиться к тому, что это будет долгая война. Но я верю, что у нас есть надежда в эхо истории Великобритании", – сказал он.

"1940 год был нашим звездным часом. В Украине это было 2 года назад, когда вы начинали противостоять российскому вторжению. Возможно, сегодняшний день более похож на 1942 год. Это был момент среди той войны, когда прогресс на поле боя был тяжелым, оборонная промышленность была под серьезной нагрузкой, а население становилось уставшим. Видимо, тогда трудно было увидеть свет впереди. Но британцы стояли твердо. И хотя тогда они этого не знали (...) впоследствии был момент, когда начался перелом в их сторону и победа стала неотвратимой", – напомнил британский премьер.

Он выразил уверенность, что так же будет в случае Украины.

Стоп-кадр из трансляции

"История свидетельствует, что демократии, которые выдерживают, всегда победят. Путин не может понять, что хотя его войска могут убивать людей и разрушать здания, ни одна армия не может победить волю свободного народа. И именно поэтому Украина победит", – сказал Риши Сунак.

После этих слов президент Владимир Зеленский и все присутствующие встали с мест и устроили длительные овации.

Британский премьер перечислил успехи Украины за 2023 год, и, в противовес, неудачи главы Кремля – начиная с обвинений в Международном уголовном суде, продолжая бунтом ЧВК "Вагнера" и огромными человеческими потерями и заканчивая тем, что Россия начала просить оружие у Ирана и КНДР, тогда как Европа начинает расширять оборонное производство.

"Путин надеется, что Украина уступит, или ее друзья отвернутся от нее. Украина не сдастся. И Соединенное Королевство никогда не отступит", – заверил Риши Сунак.

Напомним, во время визита Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Этот договор стал первым в сфере безопасности соглашений во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Также Сунак объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов и сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.