Берн і Цюрих передадуть Львову та Вінниці списані трамваї

Швейцарські міста Берн і Цюрих передадуть Україні списані, але повністю робочі трамвайні вагони, де їх використовуватимуть у Львові та Вінниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Keystone-SDA.

Бернська транспортна компанія Bernmobil передасть Львову одинадцять трамваїв Vevey – перших низькопідлогових трамваїв, побудованих у Швейцарії. У компанії кажуть, що попри списання їх ще можна використовувати 10-12 років.

Перші трамваї до Львова планується поставити наприкінці літа 2024 року. Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) організовує логістику й навчання працівників українських транспортних компаній.

SECO також фінансує будівництво нової трамвайної лінії до лікарні у Львові, яку можна буде обслуговувати транспортними засобами з Берна.

А цюрихська VBZ підтвердила, що продовжить передання Вінниці трамваїв Tram2000, що вже тривало з 2021 року. Наразі українське місто отримало 28 трамваїв, а всього їх буде 67, причому їхній термін експлуатації в Україні становитиме до 15 років.

Раніше Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення додаткових 11,8 млн швейцарських франків (12,5 млн євро) для допомоги українцям у зимовий період.

Президент України Володимир Зеленський 12 січня провів розмову з президенткою Швейцарії у 2024 році Віолою Амхерд та побажав їй успішної роботи на посаді.