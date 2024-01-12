Берн и Цюрих передадут Львову и Виннице списанные трамваи

Швейцарские города Берн и Цюрих передадут Украине списанные, но полностью рабочие трамвайные вагоны, где будут использоваться во Львове и Виннице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Keystone-SDA.

Бернская транспортная компания Bernmobil передаст Львову одиннадцать трамваев Vevey – первых низкопольных трамваев, построенных в Швейцарии. В компании говорят, что, несмотря на списание, их еще можно использовать 10-12 лет.

Первые трамваи во Львов планируется поставить в конце лета 2024 года. Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) организует логистику и обучение работников украинских транспортных компаний.

SECO также финансирует строительство новой трамвайной линии в больницу во Львове, которую можно будет обслуживать транспортными средствами из Берна.

А цюрихская VBZ подтвердила, что продолжит передачу Виннице трамваев Tram2000, которая уже продолжалась с 2021 года. В настоящее время украинский город получил 28 трамваев, а всего их будет 67, причем их срок эксплуатации в Украине составит до 15 лет.

Ранее Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 млн. швейцарских франков (12,5 млн. евро) для помощи украинцам в зимний период.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января провел разговор с президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд и пожелал ей успешной работы в должности.