В ОП після безпекової угоди з Британією анонсували нові "неприємні сюрпризи" для Росії

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква назвав угоду про безпекові зобов’язання між Україною та Великою Британією, укладену напередодні, "неприємним сюрпризом для країни-агресора", анонсувавши укладання ще кількох аналогічних домовленостей цього року.

Про це Жовква сказав в етері телемарафону 12 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

На думку заступника голови ОП, безпекова угода з Британією має не лише практичне, а й символічне значення, позаяк "увесь минулий рік нам говорили про те, що світ нібито відвернувся від України, що нібито забули про Україну"

"Але бачимо, що відбувається на 12-й день нового року. І те, що відбулося, – це був неприємний сюрприз для країни-агресора. І країні-агресору обіцяємо ще більше подібних сюрпризів у цьому році", – додав Жовква.

Він зазначив, що в Офісі президента очікують укладання подібних угод із Україною в найближчому майбутньому.

"Деякі країни вже передали тексти подібних угод Україні. І переговірна делегація України опрацьовує відповідні тексти. Впевнений, що протягом найближчого часу кількість таких угод лише зростатиме", – пояснив заступник голови ОП.

Як повідомлялося, під час візиту глави уряду Британії Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Окрема частина угоди присвячена діям на випадок нового збройного нападу Росії.

Між тим, Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи можна говорити про "гарантії безпеки" від Британії.