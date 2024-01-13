В ОП после соглашения с Британией анонсировали новые "неприятные сюрпризы" для России

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква назвал соглашение об обязательствах по безопасности между Украиной и Великобританией, заключенное накануне, "неприятным сюрпризом для страны-агрессора", анонсировав заключение еще нескольких аналогичных договоренностей в этом году.

Об этом Жовква сказал в эфире телемарафона 12 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По мнению заместителя председателя ОП, соглашение с Британией имеет не только практическое, но и символическое значение, поскольку "весь прошлый год нам говорили о том, что мир якобы отвернулся от Украины, что якобы забыли об Украине".

"Но видим, что происходит на 12-й день нового года. И то, что произошло – это был неприятный сюрприз для страны-агрессора. И стране-агрессору обещаем еще больше подобных сюрпризов в этом году", – добавил Жовква.

Он отметил, что в Офисе президента ожидают заключения подобных соглашений с Украиной в ближайшем будущем.

"Некоторые страны уже передали тексты подобных соглашений Украине. И переговорная делегация Украины прорабатывает соответствующие тексты. Уверен, что в ближайшее время количество таких соглашений будет только расти", – пояснил замглавы ОП.

Как сообщалось, во время визита главы правительства Британии Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Отдельная часть соглашения посвящена действиям на случай нового вооруженного нападения России.

Между тем, Зеленский и Сунак разошлись во мнении, можно ли говорить о "гарантиях безопасности" от Британии.