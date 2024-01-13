Литовський посол назвав головний виклик на 2024 рік для України під час війни

"Європейська правда" продовжує публікацію думок іноземних послів про те, що чекає на нас у 2024 році. Ми запропонували висловити свою думку дипломатам, що представляють дуже різні держави та дипмісії.

Так, своє бачення викликів нинішнього року вже озвучили посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, а також посол Молдови Валеріу Ківерь.

А тепер своїми роздумами поділився посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас у колонці "Кров, праця, сльози й піт". Як Україна йтиме до перемоги та до ЄС із НАТО у 2024 році.

На його думку, 2024 рік обіцяє бути ще одним виснажливим роком для України.

І, припускає посол, він принесе лише черчиллівські "кров, працю, сльози й піт" та мало що на додаток.

"Але налаштування на перемогу має залишатися основою і у 2024 році. Вражаючі досягнення України на полі бою є результатом єдності та незламної стійкості вашого суспільства на всіх рівнях. Хоробрість захисників, креативність і щедрість мільйонів цивільних та зрілість українського політичного класу привели до перемог над сильнішим противником", – закликає автор колонки.

Вальдемарас Сарапінас переконаний, що у цьому році й надалі Україна продовжуватиме отримувати значну військову та економічну допомогу з усього світу.

За оцінками німецького Інституту світової економіки ім. Кіля, Литва надала Україні підтримку на суму 1,8% свого ВВП і за цим параметром наразі є країною №1 у світі у підтримці України.

Україна незабаром отримає довгоочікувані винищувачі F-16 від коаліції під керівництвом Данії та Нідерландів. Ця зброя безумовно має потенціал для того, щоби створити переломний момент у повітряному просторі.

Ще одна наша задача на 2024 рік, наголошує посол Литовської Республіки в Україні, – зробити так, щоб військова промисловість на Заході набрала обертів.

"Адже це – війна на виснаження", – констатує автор колонки.

За його словами, власний потенціал оборонного виробництва в Україні також зростає, і країни повинні створювати партнерства, які б допомогли його подальшому збільшенню.

Посол наголошує, що з литовського боку немає жодних вагань: "наш уряд і суспільство збережуть курс на підтримку України аж до перемоги". І це не просто політична заява, додає Вальдемарас Сарапінас. Міністерство національної оборони Литви виділило 200 мільйонів євро на військову допомогу Україні у період 2024-2026 років. Це додаткове фінансування до тієї підтримки, яку Литва вже надала протягом попередніх двох років.

Дипломат звертає увагу і на кроки, які Україна зробила за останні два роки на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Історичне рішення Європейської ради у грудні 2023 року про початок переговорів щодо членства України в ЄС є визнанням вашого значного прогресу в проведенні демократичних та економічних реформ.

Трансформаційна сила цього рішення має почати розкриватися вже у 2024 році", – повідомляє автор колонки.

Відтепер процес вступу буде структурований за 35 розділами у ключових сферах політики.

Сарапінас додає, що ще однією важливою подією 2023 року для України став саміт НАТО у Вільнюсі.

За його словами, членство України в НАТО – це вже не питання "якщо", а питання "коли".

Зрозуміло, запевняє дипломат, що посольство Литви в Києві, яке виконує роль контактного посольства НАТО, сприятиме цьому процесу.

"Україна надихнула увесь світ своєю силою духу, стійкістю та рішучістю. Не втрачайте цього – вашого найбільшого дару.

Не все буде ідеально, будуть помилки й болючі втрати, але поки Україна залишається цілеспрямованою і єдиною, вона залишатиметься непереможною", – резюмує посол Литовської Республіки в Україні.

Докладніше – у колонці Вальдемараса Сарапінаса "Кров, праця, сльози й піт". Як Україна йтиме до перемоги та до ЄС із НАТО у 2024 році.